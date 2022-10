Pamięci posterunkowego Feliksa Tołysza Powrót Generuj PDF Drukuj W piątek 30 września na terenie Szkoły Podstawowej im. KS. Józefa Poniatowskiego w Ładach w uczciliśmy pamięć funkcjonariusza Policji Państwowej posterunkowego Feliksa Tołysza zamordowanego przez NKWD w Twerze w 1940 roku, sadząc ku Jego czci Dąb Pamięci. To kolejny bohater z terenu powiatu pruszkowskiego upamiętniony ideą zachowania pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej.

W piątek 30 września na terenie Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach społeczność szkolna zorganizowała uroczystą akademię związaną z oddaniem czci i pamięci ofiarom polskich jeńców wojennych na wchodzie. Niewątpliwie najważniejszym elementem tej uroczystości było uhonorowanie posterunkowego Feliksa Tołysza, posadzeniem ku Jego czci „Dębu Pamięci”. Był to funkcjonariusz Policji Państwowej zamordowany najprawdopodobniej w Chersoniu w 1940 roku.

W uroczystościach udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie inspektor Michał Pisarski, Naczelnik Wydziału Prewencji podkomisarz Marcin Skowroński oraz komisarz Karol Woldan z Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji. Wartę honorową wystawiła Kompania Reprezentacyjna Policji z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

Uroczystości rozpoczęły się od niezwykle wzruszających występów szkolnej młodzieży, która poprzez śpiew i wiersze przeniosła nas myślami do wydarzeń z 1940 roku rozgrywających się w obozach jenieckich na wschodzie. Podczas uroczystości rodzina Feliksa Tołysza, która przybyła na uroczystość otrzymała od uczniów pamiątkowe portrety Feliksa Tołysza oraz obietnicę pielęgnowania nie tylko „Dębu Pamięci” Feliksa Tołysza, ale i pamięci o całej Zbrodni Katyńskiej.

Następnie uroczystości przeniosły się przed budynek szkoły, gdzie na placu, goście honorowi dokonali aktu posadzenia Dębu Pamięci, odsłonięcia tablicy pamiątkowej i złożenia kwiatów i wiązanek.

Idea sadzenia dębów pamięci rozpoczęła się w 2008 roku z inicjatywy o. Józefa Jońca, prezesa Stowarzyszenia Parafiada, realizującego program „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Zakłada on cel społeczno-edukacyjny poprzez integrację środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, w tym do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Oto krótki rys historyczny Aleksandra Jarzębskiego:

Urodził się 6 kwietnia 1905 roku w Rymaczach na Wołyniu. Syn Jana i Józefy z Rudzkich.

Służył w Policji Państwowej od 1934 roku, uzyskując stopień posterunkowego. Przydzielono go do województwa warszawskiego na posterunek w Raszynie, gdzie pracował do września 1939 roku. Po wybuchu wojny ewakuował się na Wołyń. W chwili zakończenia Kampanii Wrześniowej 1939 roku, przebywał w Rymaczach, gdzie 30 marca 1940 roku został aresztowany przez NKWD. Zgodnie z listą dyspozycją nr 65/2 oddany pod straż i przewieziony do jednego z miejsc kaźni.

Kontakt rodziny z Feliksem Tołyszem urwał się w Chersoniu, gdzie najprawdopodobniej został zamordowany strzałem w tył głowy. Jego nazwisko figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej pod numerem 2950 i jest upamiętnione na Polskim Wojennym Cmentarzu w Bykowni.

Cześć Jego Pamięci!

kom. Karolina Kańka/ea